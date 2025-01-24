Başkan Erdoğan'dan muhalefete 'Bolu' tepkisi: Pervasızca sağa sola saldırmalarını esefle karşılıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Malatya 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

* Millet olarak, Bolu Kartalkaya'da bir otelde çıkan yangında yitirdiğimiz canların derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

* Facianın tüm yönleriyle araştırılması, ihmali veya kusuru olanların hesap vermesi amacıyla gerekli soruşturmalar başlatıldı.

* Hata, görevini ihmal, usulsüzlük ve açgözlülük sebebiyle milletimize bu büyük acıları yaşatanlar mutlaka yargıya hesap vereceklerdir.

* Yakınlarını, evlatlarını, sevdiklerini kaybetmiş vatandaşlarımızın acısı hala tazeyken birileriyle laf dalaşına girmek her şeyden önce kederli ailelerimize hürmetsizlik olacaktır.

* Buraya herhangi bir halel getirecek her türlü tartışmayı elimizin tersiyle itiyoruz, ana muhalefetin kimi aktörlerinin milletin acısına saygı göstermek yerine 3 gündür pervasızca sağa sola saldırmalarını sadece esefle karşılıyoruz.

* Malatya'nın yaralarını süratle sarmak için canla, başla çalışıyoruz.

* Hem deprem konutlarımızın hem de çevreyolumuzun hizmete giren kısmının Malatya halkına hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum.

* 31 Mart seçimlerinde tercihiniz Cumhur İttifakı'nın gerçek belediyecilik vizyonundan kullandığınız için her birinize teşekkürlerimi iletiyorum.

* Laf değil, tahrik ve nifak değil iş ürettik, hizmet ürettik, eser ürettik, bununla birlikte gönüller yapmaya, gönüller kazanmaya gayret ettik.

* Milletle arasına duvar örenler, açık söylüyorum benim yol arkadaşlarım olamazlar dolayısıyla kibri, böbürlenmeyi kapımıza asla yaklaştırmayacağız. Rakiplerimizin acizliğine, karşımıza dikilenlerin beceriksizliğine umut bağlayarak rotamızı çizmeyeceğiz.

* Biz milletin partisiyiz, biz 85 milyonun partisiyiz, biz dertliyiz, derdi olan bir kadroyuz, tek tek şehirlerimizin, tek tek vatandaşlarımızın sorunlarıyla dertliyiz, hiçbir ayrım yapmadan bu dertlere derman oluncaya kadar çalışacak, ter dökecek, mücadeleyi asla ve asla bırakmayacağız.

* Siyasi rakiplerimizin bırakın Türkiye'yi, bırakın 85 milyonu il ve ilçeleri dahil yönetecek çaplarının olmadığı çok net biçimde görülüyor.

* AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bugüne dek milletimize karşı hep şeffaf olduk, harbi ve hasbi siyasetin temsilciliğini yaptık.

* Ekonomideki mevcut sıkıntıların çıban başı olarak gördüğümüz enflasyonu indirecek reçeteleri kararlılıkla uyguluyoruz.

* Ülkemizde maalesef girdi maliyetlerindeki artışla, döviz kuruyla, enflasyon oranlarıyla izah edilemeyecek fiyatlama yapan bir kesim var. Üreticiden, dağıtıcıya, perakendeciden, hizmet sektörüne kadar yayılan bir hırs dalgasıyla karşı karşıyayız.

* Vicdanı olmayan, ticari ahlakı olmayan, insafı olmayan, gözünü para bürüyen, daha çok kazanmak için hiçbir değer gözetmeyen zihniyet pek çok olayda şahit olduğumuz üzere ne yazık ki dolaşacak bir arka yol buluyor.

* Son 22 yılda Malatya'ya güncel rakamlarla toplam, 511 milyar lira tutarında yatırım yaptık.

* 2013 yılından beri vatandaşlarımıza hizmet veren 650 yataklı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanemiz'i ek blok ile güçlendirerek Şehir Hastanesi'ne dönüştüreceğiz.

* Malatya'nın 2002'de 36 km olan bölünmüş yol uzunluğunu 471 km'ye çıkardık.