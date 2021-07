12 Temmuz 2021 Pazartesi 15:23 - Güncelleme: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 16:42

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türkiye Gençlik Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

"BATI'NIN SOYKIRIM GERÇEĞİ İLE YÜZLEŞMESİ İÇİN BUNU YAPMAK ZORUNDAYIZ"

Dün 26. yıldönümünü andığımız Srebrenitsa soykırımında şehit olan Boşnak kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum. Avrupa'nın ortasında BM'nin gözü önünde işlenen bu katliam insanlık tarihine kara bir leke olarak kazınmıştır. Vahşice katledilen 8 bin 372 kardeşimizin yarası yüreğimizi kanatmaya hala devam ediyor. Keşfedilen her toplu mezarla acılarımız tekrar tazeleniyor. Bu mezarlar soykırımı unutmama, unutturmama sorumluluğumuzu hatırlatıyor. Bir daha benzer acıları yaşamamak hem de Batı'nın soykırım gerçeği ile yüzleşmesi için bunu yapmak zorundayız. Avrupa'sından Kanada'sına her fırsatta bize insan hakları, demokrasi, özgürlük nasihati verenlerin tarihindeki utanç lekeleri, birer birer ortaya dökülüyor.

Türkiye Gençlik Zirvesinin öncelikle başarılı geçmesini tüm gençlerimiz için hayırlara vesile olmasını rabbimden niyaz ediyorum. Halihazırda 88 üyesi ve 150 paydaşı ile gençlik alanında ülkemizin en kuşatıcı işbirliği zemini olan bu platform kuruluşundan bu yana hayata geçirdiği projelerle önemli bir boşluğu doldurmaktadır.

Platform, dergiler, yurtlar, burslar ve diğer projelerle gençlerimize eğitim hayatlarında destek olmaktadır. En önemli özelliği yürüttüğü faaliyetlerde birleştirici bütünleştirici bir anlayışla hareket etmesi olduğunu düşünüyorum.

Özellikle milli ve manevi değerleri önemseyen STK'lara karşı algı operasyonları artıyor. Siyasette de sivil toplumda da başarının anahtarı birlik, beraberlik, vahdettir. Bir duvarın tuğlaları gibi kenetlenmektir.

"BİR SONRAKİ BULUŞMAMIZ ERZURUM'DA OLACAK"

Gençleri kazanmak için önce onlara kulak vermek ve duygudaşlık kurmak gerek. Gençlerle bir sonraki buluşmamız Erzurum'da olacak. Gençlerle her buluşmamızda bu ülkenin geleceğine dair umutlarımız daha da artıyor. Sürekli şikayet edenlere inat bizim gençlerimiz okuyor, araştırıyor, dünyayı takip ediyor.

Gençlerimizin başarı grafiği sanattan teknolojiye her alanda yükseliyor. Türkiye'nin gençleri araştırması, sonuçları itibarıyla ufuk açıcı bir çalışma oldu. Türkiye'nin gençleri, onlar adına ahkam kesenlerden çok daha sağduyulu şekilde dünyayı okuyor. Gençlerine sahip çıkan ve yatırım yapan toplumlar geleceğe güvenle bakar. Gençlerle her buluşmamızda, her sohbetimizde, bu ülkenin geleceğine dair umutlarımız daha da artıyor.

Spor tesisi sayımızı iki kattan fazla artırarak 3 bin 915'e çıkardık. Karar alma mekanizmalarında gençlerimizin önünü açtık.

Tek bir gencimizin dahi terörün vahşi dişlileri arasında yitip gitmesine gönlümüz razı değil. Bilimde, sanatta, sporda, teknolojide çğır açacak projelere sizler imza atacaksınız.

Ayrıntılar gelecek...