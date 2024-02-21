Başkan Erdoğan'dan muhalefetin KAAN hazımsızlığına cevap: Daha durun bakalım, neler gelecek

Afyonkarahisar'daki Zafer Meydanı'nda düzenlenen mitingde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KAAN projesini hazmedemeyenler tepki gösterdi.

Kendi işlerine odaklandıkların söylen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk savunma sanayinin guru günlerinde birini yaşadık. Türkiye kritik aşamayı geride bıraktı. KAAN bu sabah ilk uçuşunu başarı ile gerçekleştirdi. "Parçası 'kalorifer peteğine benziyor' diyen hazımsızlara, KAAN projesini baltalamaya çalışan işbirlikçilere rağmen milli muharip uçağımız göklerle buluştu. İnsansız uçakları, Akıncı'yı, Kızılelma'yı yaptık mı, daha durun bakalım, neler gelecek, daha yapacağız. Yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Şu gördüğünüz KAAN aynı F-16 gibi. Bu özgüven fukaralarına. Rabbim emeği geçen herkesten razı olsun. Diğer testlerini tamamlamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yeni müjdeler vermeyi sürdüreceğiz. Daha neler gelecek neler." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Afyonkarahisar'a yapılan 139 milyar lira tutarındaki yatırımları hatırlattı.