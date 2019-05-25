Başkan Erdoğan Necip Fazıl'ı 'Canım İstanbul'la andı
Başkan Erdoğan, vefatının 36. yılında Necip Fazıl Kısakürek'i 'Canım İstanbul' şiiriyle andı
- AA
Başkan Erdoğan, Türk edebiyat ve düşünce tarihinin en önemli isimlerinden şair, yazar ve düşünür Necip Fazıl Kısakürek'i, ölümünün 36'ncı yılında, şairin "Canım İstanbul" şiirini okuyarak andı.
Erdoğan, Twitter hesabından "Mekanın cennet olsun Üstad" mesajıyla bir video paylaştı. 4 dakika 11 saniyelik videonun sonunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla "Vefatının 36. yıl dönümünde Üstad Necip Fazıl Kısakürek'i hasretle, muhabbetle, rahmetle anıyoruz. Mekanı cennet olsun." ifadeleri yer aldı.
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