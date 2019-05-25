22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0835
  • 6,8198
  • 251.269
  • 86.072
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Başkan Erdoğan Necip Fazıl'ı 'Canım İstanbul'la andı

Başkan Erdoğan, vefatının 36. yılında Necip Fazıl Kısakürek'i 'Canım İstanbul' şiiriyle andı

Haberin
videosu
  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Başkan  Erdoğan, Türk edebiyat ve düşünce tarihinin en önemli isimlerinden şair, yazar ve düşünür Necip Fazıl Kısakürek'i, ölümünün 36'ncı yılında, şairin "Canım İstanbul" şiirini okuyarak andı. 

Erdoğan, Twitter hesabından "Mekanın cennet olsun Üstad" mesajıyla bir video paylaştı. 4 dakika 11 saniyelik videonun sonunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla "Vefatının 36. yıl dönümünde Üstad Necip Fazıl Kısakürek'i hasretle, muhabbetle, rahmetle anıyoruz. Mekanı cennet olsun." ifadeleri yer aldı. 

 

Başkan Erdoğan Necip Fazıl´ı ´Canım İstanbul´la andı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Kıyafeti kirli' diye koltuğa oturtulmayan çocuğa burs

'Kıyafeti kirli' diye koltuğa oturtulmayan çocuğa burs

Zarif'e İran'dan tepki: Rehber'in talimatlarının ihlalidir

Zarif'e İran'dan tepki: Rehber'in talimatlarının ihlalidir

Korkunç gerçekler kadın teröristin not defterinden çıktı!

Korkunç gerçekler kadın teröristin not defterinden çıktı!

Telefon etmeden gitmeyin... Yüzde yüze yaklaştı!

Telefon etmeden gitmeyin... Yüzde yüze yaklaştı!

Yerli otomobilde kullanılacak

Yerli otomobilde kullanılacak

Pitbull'un saldırdığı kedinin son durumu belli oldu

Pitbull'un saldırdığı kedinin son durumu belli oldu

'Bölge tehlikeli bir noktada'

'Bölge tehlikeli bir noktada'

İmam için kahreden an...

İmam için kahreden an...
 

POPÜLER HABERLER

Donanma Gemileri İstanbul Boğazı´ndan geçiyor

Donanma Gemileri İstanbul Boğazı´ndan geçiyor

Terör örgütü PKK'ya 'Karadeniz' darbesi! Ve bulundu

Terör örgütü PKK'ya 'Karadeniz' darbesi! Ve bulundu

WhatsApp'tan 'hayat kolaylaştıracak' iki yeni özellik

WhatsApp'tan 'hayat kolaylaştıracak' iki yeni özellik

Klasik araba tutkunları bir araya geldi

Klasik araba tutkunları bir araya geldi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA