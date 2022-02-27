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Başkan Erdoğan'dan Necmeddin Erbakan paylaşımı: Hayır dua ile yâd ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı vefatının 11. yılında andı.

AA27 Şubat 2022 Pazar 20:57 - Güncelleme: 27 Şubat 2022 Pazar 20:59
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ahlakı, dürüstlüğü, manevi kalkınmayı ve istikamet sahibi olmayı siyaset felsefesinin köşe taşı olarak gören 54. Hükümet Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı vefatının yıl dönümünde rahmetle, hayır dua ile yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, Necmettin Erbakan'ın fotoğrafı ile "Her yerde, her halde ve her meselede İslam'a göre, yani İslamca düşünmek zorundayız." sözünün yer aldığı bir görsele de yer verildi.

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