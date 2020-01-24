24.01.2020 17:01 - Güncelleme: 24.01.2020 17:45

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

(Almanya ile) Ekonomi, ticaret, yatırım, enerji ve turizm alanlarında mevcut iş birliğimizi daha da ileri taşımakta kararlıyız. Köklü dostluk ilişkilerinin sürdürülmesinin, Türkiye ve Almanya'nın yanı sıra bölgemizin de menfaatine olduğu noktasında hemfikiriz

Başta Libya ve Suriye olmak üzere bölgesel konuları görüştük. Türkiye ve Almanya göç konusunda Avrupa'nın yükünün büyük bir bölümünü üstlenmiş durumdadır.

İdlib'de saldırıların durması için rejimin üzerinde baskı kurulmalı.

AB ve Avrupa ülkelerinin Suriyelilere daha fazla ve hızlı yardım yapmaları her şeyden önce insani bir sorumluluktur.

Son günlerde saldırılarını artıran Hafter, uzlaşı gibi bir derdi olmadığını göstermiştir. Kendisine verilen destekler bu şahsı şımartmıştır.

Libya savaş baronlarının insafına terk edilemeyecek kadar önemli. Libyalı kardeşlerimizi bu zor günlerinde yalnız bırakmamakta kararlıyız. Ulusal Mutabakat Hükümetine destek vermek, BMGK'nin 2259 sayılı kararı gereğince bir tercih değil yükümlülüktür.

Bölgesel konularda Almanya ile diyaloğumuzu güçlendirerek devam ettireceğiz. Türkiye ve Almanya olarak sorunların diyalog yoluyla çözümüne öncülük veriyor, taraflara sağduyu ve aklıselim çağrısında bulunuyoruz.

İran ve Irak'ta da son dönemde gerilimin arttığını görüyoruz. Irak'ın yeni bir kaos ve kargaşa iklimine sürüklenmesine izin verilmemelidir.

Almanya Başbakanı Merkel'in açıklamalarından satır başları:

(Erdoğan'la görüşmede) İdlib'den kaçanların insani durumunu düzeltmek için maddi katkıya hazır olduğumuzu söyledik



Libya'da kırılgan ateşkesin sağlam bir ateşkese dönüşmesi için çaba harcanması gerekiyor.



SORU-CEVAP

Başkan Erdoğan: Biz Serrac'ı yalnız bırakmayacağız, destek vermeye kararlıyız.

Askerimiz orada eğitim çalışmalarına destek verecek. Türkiye'nin Libya'daki mazisi ve onların da yaptıkları davet, böyle bir hakkı doğurur. Terör noktasında herhangi bir tanınırlığı olmayan kişiye değil, Serrac'a ve ordusuna destek veriyoruz.



Askerimiz orada eğitim çalışmalarına destek verecek. Türkiye'nin Libya'daki mazisi ve onların da yaptıkları davet, böyle bir hakkı doğurur.

Bütün bunlar olurken 500 yıllık maziye sahip olan Türkiye'yi Libya'ya davet eden bu dostlara bizim 'Hayır' dememiz zaten mümkün değildi.



Hafter nasıl bazı ülkeler tarafından tanınıyor, anlayabilmiş değiliz.

Hafter'i şımarttılar. Arkasında BAE ve Mısır var. Her türlü silah desteğini veriyorlar. Arkasında Wagner de var. Wagner'in arkasında da kimin olduğu belli. Libya'da Sudan'dan da 5-6 bin kara gücü var.

(Berlin'de) 55 maddeyi sözde kabul etmek başka bir şey ama altına imzayı koymak başka, Hafter henüz buna imzayı koymuş değil. Hafter'in yarın ne yapacağı belli olmaz.

Merkel: Hafter de 55 maddeyi kabul ettiğini söylemedi, sadece ateşkesi kabul etti. Moskova'dan imzalamadan ayrıldı.

Berlin konferasında kabul edilen maddeler BM Güvenlik Konseyi'nde onaylanacak.

AB'nin mülteciler konusunda 3 artı 3 milyar avroluk desteğin dışında destek vereceğini düşünüyorum.

Almanya Başbakanı Merkel, İdlib'ten Türkiye'ye doğru kaçan siviller için briket barınak yapımına destek verebileceklerini söyledi.

Başkan Erdoğan: (İdliblilere briket barınak yapımı) Bu konuda Merkel 'Belli bir desteği verebiliriz.' dedi.

Alman gazetecilere dönük olumsuz bir çifte standardın olmadığını, açıkça ve ilk elden burada ifade etmek isterim.

(Mültecilere yardım) AB'nin 6 milyar avro destek sözü vardı, 3 milyar avro bile uluslararası STK'lara verilmiş değil. Bizim harcamamız 40 milyar doları geçmiş durumda.



Her şeyden önce bu 55 maddeyi Hafter'in kabul ettiği veya ateşkesi en azından kabul ettiğine inanmadım, inanmıyorum. Havalimanını bombalamaya devam ediyor. Bu ateşkesi kabul etmedim demektir. Serrac ise aynı şekilde mukabelede bulunmuyor. Hafter'in güvenilir bir yanı ve imzası yok. Mitiga Havalimanı'na 11 füze attı. Bunların hepsi tespitli. Berlin sürecine gelen ülkelerin bu adama yüz vermemesi lazım. Ben görüşme yapmam, neden? Bir devletin başıysam anlaşmaya vardığımız kişi uymayınca yüz vermem. 55 maddelik anlaşma imzalandı, Hafter'in yok. Bu anlaşma BM Güvenlik Konseyi'ne de gönderilecek. Ama orada Hafter'in imzası yok.