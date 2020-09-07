Başkan Erdoğan Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor

07 Eylül 2020 Pazartesi 19:49 - Güncelleme: 07 Eylül 2020 Pazartesi 20:16

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

- (Kovid-19 tedbirleri) Kafe ve restoranlar kurallara uygunluk bakımından çok daha sıkı şekilde denetlenecektir.

- Toplu taşımada ayakta yolcu alınmasına müsaade edilmeyecek.

- Maske kullanımı başta olmak üzere kurallara uymayanlara kesilen cezalar muhakkak tahsil edilecektir.

- Kalabalık etkinliklerden uzak durmadığımız, kurallara uymadığımız sürece ne açtığımız hastaneler ne cezai tedbirler bizi virüsten koruyabilir



- Mevsim hastalıklarının yükü üzerimize binmeden günlük vaka sayılarını 100'ün altına, vefat sayılarını da mümkünse sıfıra indirmeliyiz.

- Hükümet olarak marttan sonra açtığımız çok sayıda yüksek kapasiteli hastaneyle teşhis ve tedavi imkanlarını sürekli genişletiyoruz.



- Yılın ikinci çeyreğinde beklendiği gibi bir küçülme yaşamış olsak da dünyadaki pek çok ülkeden daha iyi bir durumda olduğumuz bir gerçektir. Tüm veriler üçüncü çeyrekte bir toparlanma yaşayacağımızı gösteriyor.



Dün itibarıyla 10 milyon turist rakamını geride bırakmayı başardığımız ortada. Yıl sonuna kadar bu rakamı yüksek seviyelere çıkartacağız

- Biz bize yeteriz kampanyasında toplanan 2 milyar 76 milyon liralık meblağı sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşfik fonu üzerinden hane başı biner liralık ödemelerle vatandaşlarımıza aktarıyoruz

- Yeni dönemde eğitim öğretime salgın şartlarını da dikkate alarak devam edeceğiz

- (Karadeniz'de doğalgaz keşfi) Gaz kalitesi bakımından dünyadaki sayılı rezervler arasında. İnşallah Karadeniz ve Akdeniz'de yeni müjdelerle bu sevincimizi daha da artıracağız

- Türkiye, siyasi, ekonomik ve askeri olarak güçlendikçe karşısına çıkan, çıkartılan engeller de artıyor. Özellikle son 7 yıldır bu durumun pek çok örneğini hep birlikte yaşadık

- Geçmişte Türkiye'yi sürekli küçümseyen, önemsiz gerenler aynı tavrı sürdüreceklerini veyahutta sürdüremeyeceklerini görünce daha da azgınlaştı. Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi kıyılarına hapsetmeye çalışanların oyunlarını bozduk.