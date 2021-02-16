16 Şubat 2021 Salı 14:47 - Güncelleme: 16 Şubat 2021 Salı 14:56

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Trabzon 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Artık 11 ayını geride bıraktığımız koronavirüs nedeniyle bir süredir sizlerle bir araya gelemedik. Karadeniz ve Trabzon'u özlemişiz. Kadir Topbaş ağabeyimiz ile Hafız Abdullah Nazırlı hocamızın hayatlarını kaybetmeleri nedeniyle kısa süreli Elazığ ve İstanbul'a gittik. Onun haricinde buralardaydık. Sizlerle hasbıhal etmeyi nasip eden Rabbime hamd ediyorum.

Buradan Ankara'ya dönerek çalışmalarımıza devam edeceğiz. Birkaç gündür, yüreğimiz şehitlerimiz acıları ile buruk. Yine bu hadise PKK terör örgütüne karşı içeride ve dışarıda merdiven altı işbirliği yapanların gerçek yüzünü gösterdi. PKK'ya PKK diyemeyen, teröre terör diyemeyen, katliama katliam diyemeyen, çevirdikleri fırıldakları saklamaya çalışan güruhun oyunu ortaya döküldü.

Dedik ya, hangi ine girerlerse girsinler, girdikleri inlerde bunları bulup, orada geberteceğiz. Şehitlerimiz var, ama biz biliyoruz ki, şehitlik yok oluş değildir. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar diridirler ancak bilemezsiniz. Bu yolda yürüyenler zaten böyle yürüdüler. Son olarak 2 yüzbaşı bir başçavuş... Aileleri de, biz hepimiz de biliyoruz ki, onlar şehadete yürüdüler.

Teröre terör diyemeyen, katliama katliam diyemeyen, kafalarındaki sinsi oyunları gizlemeye çalışan güruhun foyası ortaya döküldü.

Bu Irak'ın kuzeyi ve Suriye'deki operasyonların haklılığını gösterdi