Başkan Erdoğan'dan önemli çağrı: Güçlendirme değil yenilemeden yanayım

22 Şubat 2021 Pazartesi 16:54 - Güncelleme: 22 Şubat 2021 Pazartesi 17:18

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Bayraklı'da Deprem Konutları Temel Atma Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"(İzmir) Depremden 10 ay sonra 2021'in Ağustos ayı itibarıyla konutların teslimine başlıyoruz. Etaplar halinde 5 bin konutu teslim edeceğiz."

"Bayraklı'daki rezerv alanda inşa edeceğimiz konutları, İzmir'in ihtiyaç duyduğu stok dönüşüm konutu olarak da kullanacağız."

"Son 8 yıldır İzmir'de riskli yapı olarak tespit edilen 20 bine yakın binadan 18 bine yakınının yıkımını gerçekleştirdik."

"81 il, 922 ilçenin tamamında bugüne kadar 1,5 milyon konutun dönüşümünü tamamladık."

"Buradan imkanı olan vatandaşlarıma afet riski altındaki vatandaşlarıma binalarını güçlendirmelerini ya da yenilemeleri çağrısında bulunuyorum. Ben yenilemeden yanayım. Güçlendirme değil yenilemeyi tercih edelim."