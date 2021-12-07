İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Aralık 2021 Salı / 3 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,653
  • EURO
    15,4418
  • ALTIN
    782.95
  • BIST100
    1947.56
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Başkan Erdoğan'dan Prof. Dr. Duralı'nın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı
Güncel

Başkan Erdoğan'dan Prof. Dr. Duralı'nın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu üyesi Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı'nın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

AA7 Aralık 2021 Salı 10:44 - Güncelleme: 7 Aralık 2021 Salı 10:44
ABONE OL

Duralı'nın, Türkiye'nin fikir dünyasının önemli değerlerinden olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Aynı zamanda bilim-kültür alanında Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür Sanat Büyük Ödülünü alacak isimlerden biri olan hocamızın eserleri, yetiştirdiği öğrencileri, sohbetleri, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiği çalışmalarıyla tefekkür dünyamıza unutulmaz hizmetleri olmuştur. Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı hocamıza Allah'tan rahmet ailesine, öğrencilerine ve sevenlerine başsağlığı dilerim."

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.