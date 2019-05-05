Başkan Erdoğan'dan 'Ramazan' mesajı
Başkan Erdoğan, Ramazan ayı münasebetiyle Twitter hesabından bir mesaj paylaştı. Erdoğan mesajında, Ramazan ayının tüm insanlık için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.
- star.com.tr
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan ayı münasebetiyle Twitter hesabından bir mesaj paylaştı.
Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:
Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif Milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olsun. Cenab-ı Allah ibadetlerimizi kabul eylesin, bizleri birlik ve beraberlik içinde Ramazan Bayramı'na kavuştursun.
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