Başkan Erdoğan'dan 'Ramazan' mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan ayı münasebetiyle Twitter hesabından bir mesaj paylaştı.

Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif Milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olsun. Cenab-ı Allah ibadetlerimizi kabul eylesin, bizleri birlik ve beraberlik içinde Ramazan Bayramı'na kavuştursun.