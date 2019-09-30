26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6515
  • 6,1615
  • 269.434
  • 105033
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Başkan Erdoğan, Musevi vatandaşların Roş Aşana Bayramını kutladı

Başkan Erdoğan, İbrani takvimine göre yılbaşını simgeleyen Roş Aşana Bayramı dolayısıyla bir tebrik mesajı yayımladı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Başkan Erdoğan, İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Roş Aşana Bayramı dolayısıyla bir tebrik mesajı yayımladı. 

İbrani takvimine göre yılbaşını simgeleyen Roş Aşana vesilesiyle, tüm Musevi vatandaşlara tebriklerini ileten Erdoğan, mesajında, şunları kaydetti:

"Sevgi ve hoşgörü medeniyetinin sembolü olan bu topraklarda aziz milletimiz, yüzyıllardır toplumsal, kültürel, siyasi ve beşeri çeşitliliği, birlik ve beraberliğini güçlendiren en önemli zenginlik olarak telakki etmiştir. Farklı inançlara mensup vatandaşlarımızın kendi kültür ve geleneklerini yaşattıkları özel günler, toplumsal yaşamımıza renk katmakta, kadim dostluk ve beraberliğimizin pekişmesine vesile olmaktadır. Bu düşüncelerle, Musevilik inancının en önemli dini bayramlarından biri olan Roş Aşana münasebetiyle başta vatandaşlarımız olmak üzere tüm Musevilere esenlikler diliyorum."

Milli lazer silahı ´ARMOL´ TSK envanterine girmeye hak kazandı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

CHP'de MYK toplandı... Kurultay takvimi belli oldu

CHP'de MYK toplandı... Kurultay takvimi belli oldu

Thomas Cook bir ülkede daha iflas etti

Thomas Cook bir ülkede daha iflas etti

Metrobüste yangın çıktı, seferler aksadı

Metrobüste yangın çıktı, seferler aksadı

Artçılar sürüyor! Marmara Denizi'nde bir deprem daha

Artçılar sürüyor! Marmara Denizi'nde bir deprem daha

Ve Zelenskiy konuştu...

Ve Zelenskiy konuştu...

'Mücadele alanlarımızın başında yine enflasyon gelecek'

'Mücadele alanlarımızın başında yine enflasyon gelecek'

'5+1 ülkelerinin toplantısı için hazırlık yapıldı'

'5+1 ülkelerinin toplantısı için hazırlık yapıldı'

Yangında tüpün patladığı an kamerada

Yangında tüpün patladığı an kamerada
 

POPÜLER HABERLER

Yaya kırmızıda geçti, köpek yeşil ışığı bekledi

Yaya kırmızıda geçti, köpek yeşil ışığı bekledi

İncir yaprağından kaşıkla tüketiliyor, sofraların vazgeçilmezi

İncir yaprağından kaşıkla tüketiliyor, sofraların vazgeçilmezi

Dikkati en çok o çekiyor: Güzelliğiyle göz kamaştırıyor

Dikkati en çok o çekiyor: Güzelliğiyle göz kamaştırıyor

Tam 3 bin yıllık! Bingöl'de bulundu

Tam 3 bin yıllık! Bingöl'de bulundu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA