Başkan Erdoğan, Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu'na 22 Ekim'de günübirlik ziyaret gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu'na 22 Ekim'de günübirlik ziyaret gerçekleştirecek.
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