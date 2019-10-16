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Başkan Erdoğan, Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu'na 22 Ekim'de günübirlik ziyaret gerçekleştirecek.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu'na 22 Ekim'de günübirlik ziyaret gerçekleştirecek.

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