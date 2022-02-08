Başkan Erdoğan'dan Sedef Kabaş ve Tele 1 kanalına tazminat davası

DHA 8 Şubat 2022 Salı 18:20 - Güncelleme: 8 Şubat 2022 Salı 18:33

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, televizyon programında kendisine hakaret ettiği iddiasıyla tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş'a ve televizyon kanalının bağlı olduğu şirket adına Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Sakar hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel tarafından İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde, Sedef Kabaş'ın canlı yayında Cumhurbaşkanına yönelik hakaret ve iftira içeren ifadeleri olduğu belirtildi.

Dilekçede, "Davalının müvekkili hedef alan ağır, tahammül edilmesi imkânsız, hakaret ve ithamları içerir birtakım ifadeler ile 'müvekkili kamuoyu önünde toplumun yapısını bozan ayrıştırıcı, zarar veren bir kişi' konumunda tutup bunu çıkmış olduğu televizyon programında geniş kitlelere duyuracak şekilde yapmak suretiyle müvekkilin aşağılanmasına, toplum önünde küçük düşürülmesine ve yıpratılmasına sebep olmuştur. Fırat Sakar'da Basın Kanunu'nun 13'üncü maddesi gereğince hukuki olarak sorumludur" denildi. "Her ne kadar demokratik toplumun bir gereksinimi olan ifade özgürlüğü kanunlarla teminat altına alınmış olsa da müvekkilimin kişilik hakkını zedeleyen bahse konu televizyon programındaki ifadeler özgürlüğünün sınırları aşmaktadır" denilen dilekçede, 250 bin TL'lik manevi tazminatın programın yayınlandığı tarih olan 14 Ocak'tan itibaren yasal faiziyle ödenmesine hükmedilmesi istendi.

Mahkeme, davalı tarafa cevap dilekçesi hazırlamaları için iki hafta süre verilmesi ile davalıların sosyo ekonomik durumunun tespiti için kolluk birimlerine yazı yazılmasına karar verdi.