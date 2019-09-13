Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı

Başkan Erdoğan şehit ailelerine başsağlığı diledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerce şehit edilen vatandaşların ailelerine başsağlığı diledi
- AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerce şehit edilen vatandaşların ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi.
Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerce önceden döşenen EYP'nin patlatılması sonucu şehit olan vatandaşlar Mehmet Bozyel, İhsan Çelikbilek, Sinan Diğer, Abit Yıldız, Ömer Yıldız, Siraç Yıldız ve Ahmet Ay'ın ailelerine gönderdiği telgrafta, başsağlığı dileğinde bulundu.
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