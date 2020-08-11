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Başkan Erdoğan'dan şehit Eren Bülbül mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Şehadetinin üçüncü yılında terör örgütü PKK tarafından alçakça katledilen Eren yavrumuzun kanını yerde bırakmadık ama acısı hala yüreğimizde' açıklamasını yaptı.

11 Ağustos 2020 Salı 22:42 - Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 22:50
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Erdoğan, Twitter hesabından Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerle sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül'e ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında Bülbül'ün "İyi ki varsın Eren" yazılı fotoğrafına da yer veren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şehadetinin üçüncü yılında, terör örgütü PKK tarafından alçakça katledilen Eren yavrumuzun kanını yerde bırakmadık ama acısı hala yüreğimizde. Eren Bülbül ile birlikte bu vatan uğruna canlarını gözünü kırpmadan feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, hürmetle yad ediyorum."

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