AA 18.01.2020 15:18 - Güncelleme: 18.01.2020 16:26

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro projesinin ilk ray kaynak töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattı, ülkemizin kazı çalışmaları en hızlı yürütülen projesidir. Uzunluğu 37,5 kilometreyi bulan ve 9 istasyondan oluşan bu metro güzergahı, İstanbul'daki diğer toplu taşıma hatlarıyla da bağlantılıdır.

Ülkemizin ilk hızlı metrosu ünvanını kazanacak bu hatla havalimanı Gayrettepe arasındaki ulaşım 35 dakikada sağlanacak. Hızlı tren hatlarıyla İstanbul'u ülkemizin dört bir noktasına bağlayacağız.



Bizim için hizmette rekabet siyasi rekabetten önde gelir.



İstanbul'un projeleri bu şehrin mahalli yönetimlerine bırakılamayacak kadar önemlidir, hayatidir, büyüktür.

(100 bin Sosyal Konut Projesi) Müracaatlar ne oldu biliyor musunuz? 1 milyonu aştı.

İşi siyasi şaklabanlığa vurup sadece kendi hesaplarınızın ardından giderseniz, millet de size ilk fırsatta dersinizi verir. Şehrine hizmet getirmek isteyen her belediyeye partisine bakmaksızın destek veriyoruz.

İstanbul'da da yapılan her hayırlı işin yanında yer alırken bizim hayata geçirmeye çalıştığımız hayırlı işlerin önünün kesilmesine de izin vermeyeceğiz. Belediyeler görevlerini yerine getirmiyor diye halkımızın mağduriyetine göz yumacak da değiliz.

KANAL İSTANBUL PROJESİ



İstanbul'da da yapılan her hayırlı işin yanında yer alırken bizim hayata geçirmeye çalıştığımız hayırlı işlerin önünün kesilmesine de izin vermeyeceğiz.

Bizim açımızdan Kanal İstanbul Projesi'ni tartışma gibi bir durum söz konusu değil. İstanbul'da alternatif su yolu projesini, belediye başkanlığım döneminden beri savunuyorum.

Kanal İstanbul tartışması ülkemizde icraat yapanlarla tek derdi hizmetleri engellemek olanlar arasındaki farkı ortaya koydu.

Kanal İstanbul'a karşı çıkanların, bu projenin aslında ne olduğu konusunda en küçük bir bilgileri veya fikirleri bulunmadığından eminiz. Boğaz trafiği baskısı her yıl artıyor. Kanal İstanbul'un Montrö ile uzaktan yakında alakası yoktur. 2023 hedeflerimizden olan Kanal İstanbul'u yapmakta geç bile kaldık.

"Neymiş efendim? 'Putin, İstanbul Havalimanı'na inmemiş.' Atatürk Havalimanı'nın şeref salonu var, onları orada ağırlıyoruz ve biz de orayı kullanıyoruz. Sayın Putin de oraya gelmiştir, orada karşılanmıştır."

Kanal İstanbul'un inşa maliyeti birilerinin söylediği gibi 125 milyar lira değil, şu an itibarıyla 75 milyar lira olarak hesaplanıyor. Projenin finansmanında ve inşasında inşallah herhangi bir sıkıntı yaşamayacağız. Kanal İstanbul'u kör düşmanlık yapanlara rağmen milletimizin desteğiyle tamamlayacağız.

"BİZ SURİYE'DE İLERLEYECEĞİZ, (KILIÇDAROĞLU) SEN ESED İLE FLÖRTE DEVAM ET"

Yarın Almanya'dayım. Bay Kemal, herhalde bunu da görmezsin. Görsen de görmesen de oradayız.

Muhalefet Libya'da ne işimiz olduğunu soruyor. Biz tüm dünyayı hayran bırakan bir denklem kurduk bunu anlamıyorlar. Türkiye, güney sınırlarını ve oralarda yaşayan kardeşlerimizin huzurunu tamamen sağlayana kadar Suriye'de olmaya hatta daha da ilerlemeye devam edecektir. Biz Suriye'de ilerleyeceğiz, (Kılıçdaroğlu) sen Esed ile flörte devam et.

Libya'da meşru yönetim hakimiyeti tamamen sağlayana kadar Türkiye orada olmaya devam edecektir.