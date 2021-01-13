Başkan Erdoğan'dan sert tepki: Zerre kadar onuru olsa haysiyetiyle çekip giderdi

13 Ocak 2021 Çarşamba 14:15 - Güncelleme: 13 Ocak 2021 Çarşamba 14:57

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Sivas İl Kongrelerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Başkan Erdoğan 2023 seçimlerine yönelik hedefini açıkladı. Erdoğan, "Cumhur İttifakı güçlenerek yoluna devam edecek. 2023 seçimlerinde de başarıya ulaşacağız. Ülkemizi 2023 hedeflerine tamamen ulaştırmadan bize durmak, duraksamak, bir anı bile boşa geçirmek haramdır." dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Salgınla mücadele tedbirleri sebebiyle ara verdiğimiz kongrelerimize yeniden başlıyoruz. İl kongrelerimize devam edeceğiz. Hedefimiz Şubat ayının son günlerinde planladığımız İzmir, Ankara ve İstanbul kongreleri ile birlikte bu süreci tamamlamaktır. Üye sayımızı sadece geçen yıl 1 milyon artırmış olmamız milletimizin partimize sahip çıktığının göstergesidir.

2023'TE HEM CUMHURBAŞKANLIĞINI HEM DE TBMM'DE ÇOĞUNLUĞU ALACAĞIZ

Kongelerimizde görev alan il yönetimlerden en büyük beklentim 2023'e kadar her günümüzü seçim günü gibi görerek çalışmalarıdır. Cumhur İttifakı güçlenerek yoluna devam edecektir. 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak hem mecliste ezici çoğunlukla temsil edileceğiz hem de Cumhurbaşkanlığı seçimini tekrar kazanacağız. Bu süreçte göstereceğiniz gayret için her birinize şimdiden teşekkür ediyorum.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ: ZERRE KADAR ONURU OLSA KASETLE GELDİĞİ KOLTUĞU BIRAKIR

Başkan Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki göstererek, "CHP tarihi boyunca hep Türkiye'nin sorunlarını büyütmüş bir partidir. CHP büyük zulümlerin partisidir. Milletin seçtiği Cumhurbaşkanını hala hazmedemiyorlar. Bu karikatür zatın psikolojik analizi işin erbabı için bulunmaz bir hazinedir. Zerre kadar onuru olsa kasetle geldiği koltuğu bırakır." dedi.

Ülkemizi 2023 hedeflerine tamamen ulaştırmadan bize durmak, duraksamak, bir anı bile boşa geçirmek haramdır.