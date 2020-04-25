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Başkan Erdoğan'dan şiirli paylaşım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan şiirli paylaşım.

DHA25 Nisan 2020 Cumartesi 16:16 - Güncelleme: 25 Nisan 2020 Cumartesi 16:16
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi instagram hesabından bir fotoğrafını paylaştı. Erdoğan ayrıca yazar ve şair Adil Erdem Beyazıt'ın şiirinden dizelere yer verdi. Erdoğan'ın paylaşımdaki dizeler ise, "Müslüman yürekler bilirim daha, Kızdı mı cehennem kesilir sevdi mi cennet, Eller bilirim haşin hoyrat mert, Alınlar görmüşüm ki vatanımın coğrafyasıdır. Her kırışığı sorulacak bir hesabı,Her çizgisi tarihten bir yaprağı anlatır. Bütün bunların üstüne hepsinin üstüne sevda sözleri söylemeliyim. Vatanım milletim tüm insanlar kardeşlerim" oldu.

Ramazanı Türkiye'de geçirmenin mutluluğunu yaşıyorlar

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