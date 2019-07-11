Başkan Erdoğan'dan 'Srebrenitsa' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Avrupa'nın gözü önünde yaşanan ve 8372 masumun canına mal olan Srebrenitsa soykırımı, tarih boyunca asla unutulmayacaktır.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa'nın gözü önünde yaşanan ve 8372 masumun canına mal olan Srebrenitsa soykırımı, tarih boyunca asla unutulmayacaktır."
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