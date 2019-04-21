Başkan Erdoğan'dan Sri Lanka'daki saldırılara tepki

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sri Lanka'daki terör saldırıları ile ilgili Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Erdoğan açıklamasında, ''Sri Lanka'da Paskalya Bayramı'na denk getirilen terör saldırılarını şiddetle kınıyorum. Bu saldırı tüm insanlığa karşı yapılmıştır. Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve tüm #SriLanka halkına şahsım ve Milletim adına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Barbarca saldırı, terörün her türüyle kararlı bir mücadelenin gereğini bir kez daha ortaya koymuştur.'' ifadelerine yer verdi.

Sri Lanka'da 3 otel ve 3 kiliseyi hedef alan eş zamanlı saldırı gerçekleşti. Patlamalarda 129 kişi hayatını kaybettiği, 500'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.