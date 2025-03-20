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Başkan Erdoğan'dan sürpriz telefon görüşmesi! Duygulu anlar yaşandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırıkkale'de hastalıkla mücadele eden bir vatandaş ile görüntülü görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Görüşmede duygulanan vatandaş, 'Allah razı olsun' dedi.

IHA20 Mart 2025 Perşembe 13:03 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan'dan sürpriz telefon görüşmesi! Duygulu anlar yaşandı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırıkkale'de Cengiz Subaşı ile görüntülü telefon görüşmesi yaparak geçmiş olsun dileklerini iletti. Uzun süredir hastalıkla mücadele eden Subaşı ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Allah şifalar versin, geçmiş olsun. Ramazan-ı Şerif'in mübarek olsun" diyerek moral verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu jesti, Subaşı ve ailesini duygulandırdı.

AK Parti eski İl Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Subaşı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Allah razı olsun" dedi.

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