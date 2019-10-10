Başkan Erdoğan: Hele sen hiç konuşamazsın, sen katilsin

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Suudi Arabistan ve Mısır yönetimine seslenen Erdoğan, ''Bunlar sadece laf üretiyor biz ise iş üretiyoruz. DEAŞ'a, PKK'ya ve PYD'ye karşı bu duruşumuzu sürdüreceğiz.'' dedi.

Erdoğan konuşmasında Suudi Arabistan ve Mısır yönetimi ile ilgili şöyle konuştu: