Başkan Erdoğan: Hele sen hiç konuşamazsın, sen katilsin

Başkan Erdoğan'dan Suudi Arabistan ve Mısır'a sert cevap
Barış Pınarı Harekatı'na tepki gösteren Suudi Arabistan ve Mısır'a seslenen Başkan Erdoğan, 'Suudi Arabistan aynaya baksın. Yemen'i bu hale kim getirdi? Hele Mısır... Sen (Sisi) sen hiç konuşamazsın. Demokrasi katilisin... Katilsin' dedi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.
Suudi Arabistan ve Mısır yönetimine seslenen Erdoğan, ''Bunlar sadece laf üretiyor biz ise iş üretiyoruz. DEAŞ'a, PKK'ya ve PYD'ye karşı bu duruşumuzu sürdüreceğiz.'' dedi.
Erdoğan konuşmasında Suudi Arabistan ve Mısır yönetimi ile ilgili şöyle konuştu:
Suudi Arabistan aynaya baksın. Yemen'i bu hale kim getirdi? On binlerce insan Yemen'de ölmedi mi? Siz önce bunun hesabını verin. Suriye'nin birliği için verdiğimiz bu mücadelede siz bize laf edemezsiniz, konuşamazsınız. Hele Mısır, sen hiç konuşamazsın. Zira yüzde 52 oy ile seçilmiş olan bir Mursi'yi mahkemede çırpınarak hayatını kaybetmesine sen sebep oldun. Sen böyle bir katilsin. Sisi birileriyle toplantı yapmış bu harekatı kınamış. Kınasan ne yazar kınamasan ne yazar. Bizim abdestimizden şüphemiz yok ki namazımızdan şüphemiz olsun. Rejimin tutarsızlıkları işimizi zorlaştırdı. Rejim 8-9 yıl önceki rejim olsaydı belki bugün bu işler daha kolay olacaktı.
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