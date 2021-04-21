Başkan Erdoğan'dan tarihi törende net mesaj: Türkiye'yi tehdit olarak görmek büyük bir yanılgı

21 Nisan 2021 Çarşamba 16:41 - Güncelleme: 21 Nisan 2021 Çarşamba 17:09

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi Açılış Programı'na canlı bağlantı ile katıldı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Türkiye-Arnavutluk ilişkileri her geçen gün gelişiyor, genişliyor.

Konutları inşallah ağustos ayına kadar tamamlayıp ihtiyaç sahiplerine teslim etmenin bahtiyarlığını yaşayacağız.

Dostluk ve kardeşlik bağını bir adım ileri taşıyarak stratejik ortaklığımızı genişletmiştik. Hamd olsun bugün Arnavutluk kardeşlerimize verdiğimiz sözleri tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Türkiye'yi tehdit ya da rakip olarak görenler sadece ve sadece kendi çıkarları temelinde hareket ederek büyük bir yanılgı içerisine düşüyor.

Biz Arnavutluk başta olmak üzere tüm Balkanların barış, istikrar ve kalkınması için çalışıyoruz. Türkiye'yi tehdit ya da rakip olarak görenler sadece ve sadece kendi çıkarları temelinde hareket ederek büyük bir yanılgı içerisine düşüyor.

İşte bugün köklü ve çok boyutlu Türkiye-Arnavutluk dostluğuna yeni bir halka ekliyoruz.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMALAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yaptığı açıklamada şunları söyledi;

Sayın Cumhurbaşkanım Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi ülkemizde 2002'den bu yana uygulanan sağlık sisteminin Arnavutluk'a aktarılması sürecini başarıyla işletecektir. İnanıyorum ki Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi barındırdığı modern tıbbi cihazları, sğalık hizmetiyle Balkanlar için bir örnek olacaktır.

Ülkemizde edindiğimiz bilgi ve tecrübeleri hastanemizde Arnavutluk kardeşlerimizin katkılarıyla uygulamaya koyacağız.

Hastanemizin hastalarına şifa bulmalarına yanı sıra, ülkelerimiz arasında var olan işbirliğini daha güçlü ileriye taşımasını temenni ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Hayırlı olmasını diliyorum.