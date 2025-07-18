Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye vurgusu: Bize ömür biçenler tarih oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MSÜ Kurmay Subaylar Mezuniyet Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Peygamber ocağı olarak gördüğümüz Silahlı Kuvvetlerimizin, istisnasız her bir ferdi; milletimizin gözbebeği, umudu, kıvanç kaynağı ve iftihar beratıdır.

2016'da kurduğumuz MSÜ önde gelen eğitim kurumlarında olma özelliğini sürdürüyor. MSÜ yüksek düzeyli eğitimle dünya çapında.

Kuruluşundan itibaren MSÜ'ye daima destek verdik, her ihtiyacında üniversitemizin yanında olduk, inşallah bundan sonra da tüm imkanlarımızla bu güzide kurumun yanında olmaya devam edeceğiz.

Buradan yetişen vatan evlatların bölgemizde ve dünyanın farklı ülkelerinde üstlendiği misyonlarla küresel barış ve güvenliğin tesisine çok mühim katkılar yapıyor.

Bugün 80'i kardeş ülkelerden 241 subayımızı mezun ediyoruz. Üniversitemiz güvenlik, strateji ve savunma gibi disiplinlerde yüksek düzeyli eğitim ve araştırma faaliyetlerinde dünya çapında ses getiren işlere imza atıyor. Üniversitemiz başarı çıtasını her geçen gün daha yükseğe taşıyor.

Kurmaylık zekamızı yalnızca harp sahalarında değil cephe gerisindeki çalışmalarımızda da dost düşman herkese gösterdik.

Dünyada yeni dengeler kuruluyor. Geçmişin siper savaşlarının yerini bugün artık siber savaşlar almış durumda. Ülkemizin güçlü bir şekilde var olması yeni sistemde kutup başı olması için elimizden gelen her türlü çabayı gösteriyoruz.

İlk düzenli ve disiplinli ordumuzu bundan tam 2234 yıl evvel M.Ö 209'da kurduk, modern ordularla uygulanan 10'lu sistemi dünya askeri literatürüne 2000 yıl önce biz hediye ettik.

Alplerimizle, Erenlerimizle, Gazilerimizle, fetih ve gaza ruhunu gönül coğrafyamızın dört bir yanına yayarken istimalet anlayışımızla aynı zamanda kalpleri de fethettik.

Şehit ve gazilerimizden emanet aldığımız bu toprakları çok daha güçlü şekilde geleceğe taşımak, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmek en temel vazifemizdir.

Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimize doğru kararlı, ümitli ve dikkatli bir şekilde ilerliyoruz.

Bugünün savaş konseptini biz belirliyoruz. İç cephemizi de tahkim ediyor, birliğimizi, dirliğimizi, kavlimizi güçlendirmek için tarihi adımlar atıyoruz.

Bu coğrafyanın ebedi sakinleri olarak sırt sırta verecek, kenetlenecek, fitne tüccarlarına aldanmayacak, kurulan tuzaklara düşmeyecek, hep beraber bölgemize yönelik kirli senaryoları yırtıp atacağız.

Bugün bir kez daha söylüyorum karanlıktan beslenenler, kandan ve kaostan beslenenler eninde sonunda kaybedecek kazanan kardeşlik olacak, insanlık olacak.

Bize ömür biçenlerin çoğu tarih oldu, çoğu unutulup gitti, şimdi onları kimse hatırlamıyor ama Türk milleti olarak biz hamdolsun dimdik ayaktayız, tarih yazmaya devam ediyoruz.

Zorbalar karşısında teslim olmadık, canımızdan aziz bildiklerimizi kara toprağa verdik fakat istiklal ve istikbal sevdamızdan asla taviz vermedik.

Nice badireler atlattık, nice musibetlere göğüs gerdik, içeriden ve dışarıdan nice ihanete muhatap olduk ama hepsinin de üstesinden gelmeyi hamdolsun başardık.

İç cephemizi de tahkim ediyor, birliğimizi, dirliğimizi, kavlimizi güçlendirmek için tarihi nitelikte adımlar atıyoruz. Bu adımlarla Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge hedeflerimize doğru kararlı, ümitli ve dikkatli bir şekilde ilerliyoruz.