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Son dakika... Başkan Erdoğan'dan vatandaşlara 'koronavirüsle mücadele' mektubu

Başkan Erdoğan vatandaşlara gönderdiği mektupta, 'Türkiye, koronavirüs salgınına en hazırlıklı ülkelerden biridir. Müsterih olunuz hiçbir virüs, hiçbir salgın Türkiye'den güçlü değildir.' ifadelerini kullandı.

AA08 Nisan 2020 Çarşamba 14:32 - Güncelleme: 08 Nisan 2020 Çarşamba 14:44
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşlara yapılan yardımların yanında bir mektup gönderdi. İşte Başkan Erdoğan'ın ifadelerinden satır başları:

Türkiye, son 18 yılda temel hizmet alanlarında yaşadığı değişim ve dönüşüm sayesinde koronavirüs salgınına en hazırlıklı ülkelerden biridir.

165 bin doktorumuz, 205 bini hemşire olmak üzere 490 bin sağlık ve 360 bin destek personelimizle devasa bir sağlık ordusuna sahibiz

Müsterih olunuz hiçbir virüs, hiçbir salgın Türkiye'den güçlü değildir.

Küresel salgın haline gelen koronavirüse karşı ülkece milli bir mücadelenin içerisindeyiz.

Devlet olarak tüm tedbirleri alıyor, milletimizin sağlığını tehdit eden salgına karşı imkanlarımızı seferber ediyoruz.

Evlat nöbeti sürüyor

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