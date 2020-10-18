Başkan Erdoğan'dan vefat yıl dönümünde Nuri Pakdil paylaşımı

AA 18 Ekim 2020 Pazar 22:45 - Güncelleme: 18 Ekim 2020 Pazar 22:45

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter hesabından paylaştığı iletisinde, "Edebiyatımızın müstesna ismi, eserleriyle ufkumuzu aydınlatan Kudüs Şairi merhum Nuri Pakdil'i vefatının yıl dönümünde rahmetle, hürmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında Pakdil'in fotoğrafı ve "İnsanı kalbinden tutamadınız mı, görün nasıl kayıp gidecek elinizden." sözünün yer aldığı bir de görsele yer verdi.