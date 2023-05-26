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Başkan Erdoğan'dan ''vizyon ve ufuk farkı'' paylaşımı: Son birkaç ayda nice eser, nice proje, nice müjde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Seçimi'ne ilişkin, 'Sadece seçim döneminde yaptıklarımız bile bizimle diğer aday arasındaki vizyon ve ufuk farkını ortaya koymaya yeter.' ifadesini kullandı.

AA26 Mayıs 2023 Cuma 20:45 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan'dan ''vizyon ve ufuk farkı'' paylaşımı: Son birkaç ayda nice eser, nice proje, nice müjde
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından ''vizyon ve ufuk farkı''nı vurgulayan bir paylaşımda bulundu.

Erdoğan, paylaşımında, "Sadece seçim döneminde yaptıklarımız bile bizimle diğer aday arasındaki vizyon ve ufuk farkını ortaya koymaya yeter." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sadece son birkaç ayda nice eser, nice proje, nice müjde" başlığı ile bir de görsel paylaştı.

Görselde sıralanan bazı hizmetler şöyle:

"TOGG teslimatları, dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, Altay tankı, Hürjet ve milli muharip uçak Kaan, İstanbul Finans Merkezi açılışı, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı, Akkuyu Nükleer Güç Santrali, Karadeniz Doğal Gazı, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Kayaşehir Metro Hattı açılışı, Avrupa'nın en uzun kara yolu tüneli Zigana Tüneli açılışı, kentsel dönüşümde "Yarısı Bizden Projesi", Cudi-Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasiteli petrol keşfi."

Ayrıca, memur ve işçi ücretlerinde, emeklilerin bayram ikramiyesinde artış, emeklilikte yaşı bekleyenlerle ilgili düzenleme, 45 bin öğretmen ataması, 4 bin 134 engelli öğretmen ataması, 42 bin 500 sağlık personeli alımının açıklanması da görselde yer aldı.

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