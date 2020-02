AA 19 Şubat 2020 Çarşamba13:22 - Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 13:59

Başkan Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından Meclis'te basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

(Yeni darbe söylentileri) Böyle bir şeye siz inanıyor musunuz? Bunlar tamamen bir kumpanya. Kampanyaya dolmuşa gelip sizin gibi saygın olan gazeteci arkadaşlarımızın bu oyuna gelmelerini anlamakta zorlanıyorum. Bu ülke 15 Temmuz'u yaşadı. 15 Temmuz'u yaşatanlara da gereken cevabı benim milletim verdi. Bundan sonra da böyle bir şeyde bunlar bunun katbekat fazlasıyla bedelini öderler. Böyle bir şey söz konusu değil. Bunun bir defa adını bile anmak bize haramdır.

(Gezi davasında Osman Kavala kararı) Kavala konusunda yargı bir karar verdi, saygı duymak lazım.

(Trump'ın, 'Erdoğan ile İdlib konusunda birlikte çalışıyoruz' açıklaması) Her an her türlü dayanışmamız olabilir.

(İdlib harekatı) Dedik ya, 'Bir gece ansızın gelebiliriz.' Bir gece ansızın geldiğimizde adıyla, şanıyla, her şeyiyle geliriz.

(İş Bankası hisselerinin devri) Onlardan gerekli olduğu zamanlarda her parti bu kurumlardan istifade edebilir. Bu kurumlar devletindir ama millete hizmet etmekle mükelleftir. CHP gidip bu kurumlardan herhangi bir konuda istifade etmek isterse kurumlar onlara da yardımcı olur. Neden rahatsız oluyorlar?