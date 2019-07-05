Başkan Erdoğan'dan 'yeni parti' değerlendirmesi: Maalesef bunlar...

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Başkan Erdoğan 'yeni parti' iddiaları ile ilgili soruyu yanıtladı

Başkan Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'ne geçerek Cuma namazını burada kıldı. Çıkışta gazetecilerin 'yeni parti iddiaları' sorusunu yanıtlayan Erdoğan, ''Biz yola çıktığımız arkadaşlarımızı hep yoldaş olarak gördük ama maalesef yoldaş olmaktan çıkıp çok daha farklı istikamete gidenler oldu. Bunlar bir dava anlayışının dışında olanlardır. Onun için bu noktada çok da fazla bunları dert edinmiyoruz. ' dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Yeni parti iddiaları) Şu anda benim partimin içerisindeki muvazzaf milletvekili arkadaşlarımın içinde böyle bir şey söz konusu değil ama partimle şu anda hiçbir ilişkisi olmayanların bu tür bir çalışması varsa bu da ayrı bir konu." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz yola çıktığımız arkadaşlarımızı hep yoldaş olarak gördük ama maalesef yoldaş olmaktan çıkıp çok daha farklı istikamete gidenler oldu. Bunlar bir dava anlayışının dışında olanlardır. Onun için bu noktada çok da fazla bunları dert edinmiyoruz. Bu yolda beraber yürüyen arkadaşlarımız bizim yoldaşımızdır, dava arkadaşımızdır. Olmayanlar da kendi yollarına gider, biz de yolumuza devam ederiz." değerlendirmesinde bulundu. 

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