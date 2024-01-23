İSTANBUL 7°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ocak 2024 Salı / 13 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,2731
  • EURO
    32,8464
  • ALTIN
    1970.61
  • BIST100
    7950.06
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Başkan Erdoğan'dan ''Yeni Şafak Gazetesi 30. Yaş Kutlama'' programına video mesaj
Güncel

Başkan Erdoğan'dan ''Yeni Şafak Gazetesi 30. Yaş Kutlama'' programına video mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yeni Şafak Gazetesi 30. Yaş Kutlama' programına bir video mesaj gönderdi.

AA23 Ocak 2024 Salı 21:04 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan'dan ''Yeni Şafak Gazetesi 30. Yaş Kutlama'' programına video mesaj
ABONE OL

Erdoğan, "Yeni Şafak Gazetesi 30. Yaş Kutlama" programına gönderdiği video mesajında, Yeni Şafak gazetesinin 30 yıl önce "Türkiye'nin birikimi" sloganıyla yayın hayatına başladığını anımsattı.

30 sene önce, "Türkiye'nin önü aydınlık" manşetiyle okuyucularıyla buluşan Yeni Şafak gazetesine daha nice başarılı seneler dileyen Erdoğan, "Faili meçhullerin, terörün, çetelerin, yolsuzlukların kol gezdiği 90'lı yıllarda çok mühim bir görevi başarıyla yerine getiren Yeni Şafak, 30 yıl boyunca daima milletin, milli iradenin ve demokrasinin sesi oldu." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Yeni Şafak'ın ülkemizin en sancılı yılları olan 28 Şubat döneminde yaptığı cesur yayınlar, demokrasi tarihimize altın harflerle geçmiştir. Gazetemiz bu onurlu tavrını son 21 yılda demokrasimize yönelik tüm menfur girişimlerde de sürdürmüştür. Gezi olayları ve 15 Temmuz darbe teşebbüsünde ülkemizi kaosa sürüklemek isteyenlerin karşısında Yeni Şafak dimdik durmuştur."

Yeni Şafak ailesinin tüm mensuplarını tebrik eden Erdoğan, "Bu vesileyle şehit Mustafa Cambaz kardeşimiz başta olmak üzere gazetemizde çalışmış ancak şimdi aramızda olmayan tüm kardeşlerimi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Türkiye'nin hak, hukuk ve adalet mücadelesine verdiğiniz destekler için sizlere en kalbi şükranlarımı sunuyorum. 30. yıl dönümünüz kutlu olsun." diye konuştu.

  • Erdoğan Video Mesajı
  • Erdogan
  • 30 Yaş Kutlama

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.