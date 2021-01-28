Başkan Erdoğan'dan 'yerli aşı' açıklaması: ABD ve Çin'den sonra 3'üncü sıradayız

28 Ocak 2021 Perşembe 14:08 - Güncelleme: 28 Ocak 2021 Perşembe 14:54

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri” töreninde konuştu.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Bu yıl TÜBİTAK ödüllerimizde 18 bilim insanımıza, TÜBA Bilim ödüllerinde ise 43 bilim insanımıza ödül veriyoruz. Keşfetmeye devam eden her bilim insanımızın yanında olarak üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz.

Kendini geliştirmek isteyen her evladımıza bu imkanı sağladık. Önceki zamanlarda kısır bakış açılarıyla eğitim sistemi üzerine kurulan bariyerleri kaldırdık.

Geldiğimizde yüzde 10 dolayındaki okul öncesi eğitim oranını 5 yaş grubunda yüzde 75'lere kadar yükselttik. Hedefimiz yüzde 100'e taşımaktır

YERLİ AŞI

Salgın henüz ülkemiz sınırlarına dayanmadan kurduğumuz TÜBİTAK Covid-19 Platformu ile bilim seferberliği başlattık. Aşı ve ilaç odaklı 17 proje yürütülüyor. Birlikte geliştirme modeli kullanılıyor. Şu anda 3 yenilikçi aşı adayımız faz aşamasına başlamak üzere. İnaktif olarak daha etkin olmaya aday bir aşı çalışmamız da devam ediyor. DSÖ verilerine göre, ABD ve Çin'den sonra en çok aşı projesi yürüten 3'üncü ülke durumundayız. İnşallah kendi aşısını tasarlayan, geliştiren ve pazarlayan bir ülke olarak uluslararası arenada önemli bir oyuncu haline geleceğiz.