Başkan Erdoğan'dan Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi paylaşımı

31 Mayıs 2020 Pazar 14:06 - Güncelleme: 31 Mayıs 2020 Pazar 14:06

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı tamamlanan Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.

Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "45 gün içinde bitirilmesi sözünü verdiğimiz 1008 yatak kapasiteli Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi’ni bugün hizmete açıyoruz. Ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda hastanenin yapımına ilişkin video ile hastaneyle ilgili bilgiler de yer aldı.