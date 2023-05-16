Başkan Erdoğan'ı tebrik eden Ağıralioğlu'ndan muhalefete sert sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan aldığı oy ile en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2,5 milyon oy fark attı.

Henüz resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.50 oy alarak, yüzde 44.89 oy elde eden Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüzde 4,61 fark attı.

Buna göre Türkiye, cumhurbaşkanını belirlemek için 28 Mayıs Pazar günü yeniden sandık başına gidecek. İkinci turda, ilk turda en fazla oyu olan Erdoğan ile Kılıçdaroğlu yarışacak.

YAVUZ AĞIRALİOĞLU'NDAN ERDOĞAN'A TEBRİK

Bu gelişmeler yaşanırken 7'li koalisyonun sözde milliyetçi partisi olan İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu yaptığı açıklamada Başkan Erdoğan'ı tebrik etti.

Paylaşımında seçimlerin ikinci turunun hem demokrasiye hem de seçimler ile alakalı yurt dışından olumsuz algı yapanlara karşı, çok ciddi bir imkân ve cevap mahiyetinde olacağına inandığını ifade eden Ağıralioğlu, terör destekçiliği üzerinden muhalefete de yüklendi.

İşte Ağıralioğlu'nun açıklamaları:

YURT DIŞINDA ALGI YAPANLARA CEVAP OLDU

Millet iradesinin ilk aşaması tecelli etti. Vatana, millete hayırlı olsun. Bu ekonomik zorluğa rağmen; Türk Milleti'nin, parlamento çoğunluğunu teslim ettiği Cumhur İttifakı'nı ve ilk turu birincilikle bitiren Sayın Cumhurbaşkanını tebrik ediyorum. İkinci turun, hem demokrasimiz hem de seçimlerimiz ile alakalı yurt dışından olumsuz algı yapanlara karşı, çok ciddi bir imkân ve cevap mahiyetinde olacağına inanıyorum. Yeni tecrübe edeceğimiz bir süreç olması itibarıyla da milletin dertlerinin daha iyi duyulması, milletin önceliklerinin daha iyi görülmesi adına, yanlışlardan ders çıkarmak ve doğruları kuvvetlendirmek imkânını da doğuracaktır. Bu da milletimiz için hayırlıdır.

SÜREÇ TÜRK MİLLETİ'NİN TERAZİSİNDEDİR

Muhalefet partilerinin durumunu değerlendirirken; muhalif seçmenin rencide edilmemesi, memleket ile alakalı endişe ve temennilerinin duyulması, gayretlerinin görülmesi de iktidarın sorumluluk alanındadır. Buna dikkat etmek açısından da toparlayıcı olabilir. Süreç, Türk Milleti'nin terazisindedir. Sonuçlar şimdiden hayırlı olsun. Milletini duyanlar, istişareye açık olanlar ve milletinin değerleriyle çatışmayanlar, seçimlerde milletinin desteğine mazhar olurlar! Biz, tenkitlerimizi ve itirazlarımızı kamuoyuyla paylaşmıştık.

"MİLLETİMİZİN KIRMIZI ÇİZGİLERİ VE HASSASİYETLERİ DİKKATE ALINMADI"

Bu şerhlerimizin haklı çıktığı; terör örgütlerine mesafesizliğin, dayatma ve baskıların Türk Milleti nezdinde güvensizliğe, tepkiye sebep olduğu bir seçim sonucu ortaya çıkmıştır. Milletimizin kırmızı çizgilerinin ve hassasiyetlerinin dikkate alınmadığı takdirde neticenin ne olacağını, bilhassa yanlışta ısrarla direten muhalefet partileri de görmüştür ve gereken dersi de çıkarmışlardır diye temenni ediyorum! Bundan sonra, daha çok; bir parti kavgasından ziyade, bir memleket mücadelesi ve milletimizin birikmiş problemlerinin, ekonomik zorluklarının çözüleceği, memleket yükü çekecek bir siyasi iklim lâzımdır. Allah, devletimize ve milletimize zeval vermesin.