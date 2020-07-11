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Başkan Erdoğan'ın 26 yıl önce verdiği röportaj ortaya çıktı: Ayasofya yeniden Müslümanların camisi olacak

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Başkan Erdoğan'ın Ayasofya'nın yeniden cami olmasının vaadini 26 yıl önce uluslararası yayın yapan Al-Mujtama Dergisi'ne verdiği röportajda dile getirdiği ortaya çıktı. Başkan Erdoğan, 'Ayasofya Müslümanlar için yeniden cami olacak' ifadelerini kullanmış.

11 Temmuz 2020 Cumartesi 08:37 - Güncelleme: 11 Temmuz 2020 Cumartesi 08:45
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Türkiye'nin son günlerde gündeminden düşmeyen Ayasofya kararı açıklandı. Türk halkının beklediği 'Ayasofya Cami' olsun kararı yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kararnameyi imzalayarak Ayasofya'nın ibadete açılmasına onay verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu sırada, İslam dünyasının en köklü ve uluslararası Arapça yayın yapan Al-Mujtama Dergisi'ne bir röportaj verdi. Yeni Şafak'ın haberine göre, Gazeteci Ahmed Yusuf'un ortaya çıkardığı röportajda Erdoğan, Ayasofya'nın Müslümanlar için bir gün mutlaka yeniden cami olacağını ifade ediyor.

26 Nisan 1994 yılında yayınlanan röportajda Erdoğan, İstanbul için ilk yüz günde yapacakları çalışmalar hakkında bilgi veriyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, karar ile ilgili olarak "Bu kararın milletimize, ümmete ve tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığımız konunun idari ve teknik hazırlıklarıyla, Diyanet İşleri Başkanlığımız da dini yönüyle ilgili çalışmalara hemen başladı. Müze statüsünden çıkmasıyla birlikte Ayasofya Camiine ücretli giriş uygulamasını da kaldırıyoruz. Tüm camilerimiz gibi Ayasofya'nın kapıları da yerli ve yabancı, müslim ve gayrimüslim herkese sonuna kadar açık olacaktır" ifadelerini kullandı.

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