Başkan Erdoğan'ın açıklayacağı ''müjde'' öncesi heyecanlandıran paylaşımlar

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjdeyle ilgili paylaşımlarda bulundu.
Altun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki farklı fotoğrafını paylaştı.
Altun, ilk olarak gece saatlerinde Erdoğan'ın denizde çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı ve "Ne güzel, ne haklı bir tebessüm..." notunu düştü.
Ne güzel, ne haklı bir tebessüm... pic.twitter.com/2DfrPEwFjb— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) August 20, 2020
Bu paylaşımdan 10 saat sonra Altun bir fotoğraf daha paylaştı.
Bu karede ise Başkan Erdoğan'ın konuşma yaparken elini yumruk yaptığı bir andan kesilmiş kare yer aldı.
Altun bu kareyi de 'Hayırlı Cumalar' notuyla paylaştı.
Hayırlı Cumalar pic.twitter.com/Zx5oYNflur— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) August 21, 2020
İletişim Başkanı Altun'un yaptığı paylaşımlar binlerce beğeni aldı.
Başkan Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeye kısa süre kala Altun sosyal medya hesabından bir paylaşımda daha bulundu:
Memleketimiz için, gelecek nesiller için duyguda biriz.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) August 21, 2020
Sevinçte biriz.
Hüzünde biriz.
Bugün bir müjdemiz var.
Heyecanda biriz.#MüjdelerOlsun pic.twitter.com/2n8nW26UUv
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdağan'ın tarihi açıklamayı yapmasına 2 saat kala Twitter hesabından paylaşım yaptı. Kalın, 'Müjdeye 2 saat kala' notuyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştı.
Müjdeye iki saat kala... pic.twitter.com/569GTyuFU3— Ibrahim Kalin (@ikalin1) August 21, 2020
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'daki hesabından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile çekilen fotoğrafını 'müjdeler olsun' etiketi ile paylaşarak, "Haydi bismillah" ifadesini kullandı.
Haydi Bismillah..#MüjdelerOlsun pic.twitter.com/AsmuKCkWV9— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 21, 2020
CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, bugünün Türkiye için önemli bir gün olduğunu belirterek, "Bir rüya gerçek oluyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Twitter'daki hesabından, "Müjdeler olsun, bugün büyük Türkiye için önemli bir gün. Bir rüya gerçek oluyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemizde hamdolsun yeni bir sayfa daha açılıyor" ifadelerini kullandı.