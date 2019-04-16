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Sertuğ Sürenoğlu, Başkan Erdoğan'ın aracına doğru koşarak hakaretler yağdırmış

Bazı yayın organlarının manipüle ederek servis ettiği 'Sertuğ Sürenoğlu' haberleri ile ilgili, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. Savcılığın açıklamasında şahsın, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam aracına koşarak hakaret ettiği...' ifadeleri yer aldı.

  • star.com.tr
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 Nisan’da Çırağan Caddesi’nde Cumhurbaşkanlığı korumalarının bir şahsı darp ettiği iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Sertuğ Sürenoğlu'nu ile ilgili, "Cumhurbaşkanı'nın bulunduğu araca doğru koşarak hakaretlerde bulunduğuna" dair iddialar ve tespitler üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca gözaltı kararı verilmiş, şüpheli sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştır" ifadelerine yer verildi.
 
BAŞSAVCILIĞIN AÇIKLAMASI
 
"Bazı basın yayın organlarında 'Yolun trafiğe neden kapatıldığını soran avukatın Cumhurbaşkanlığı korumaları tarafından darp edildiği' şeklinde verilen haberlere ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
 
13 Nisan 2019 günü Çırağan Caddesi üzerinde seyreden Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'na ait konvoyunun geçişi sırasında haberlere konu şahsın, 13 Nisan tarihli yakalama tutanağı içeriğine göre "Cumhurbaşkanı'nın bulunduğu araca doğru koşarak hakaretlerde bulunduğuna" dair iddialar ve tespitler üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca gözaltı kararı verilmiş, şüpheli sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştır"
 
HAKARET EDEREK ERDOĞAN'IN ARACINA DOĞRU KOŞTU
 
Tutanaklara yansıyan bilgilere göre Sürenoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bulunduğu makam aracına doğru koşarak ağır hakaretler ettiği öğrenildi. Sürenoğlu'nun, ''Şer... kö... bir düğün için trafik mi kesilir l..'' şeklinde bağırarak koşması üzerine polis memurlarınca durdurulduğu, ancak gerekli işlemleri yapmak isteyen polislere de bağırarak hakeretm ettiği belirtildi. Bunun üzerine yaşananlar olayın tutnağına, ''Şahsın direncini kıracak ölçüde fiziksel güç kullanıldığı'' şeklinde yansıdı.

Son görüntüleri ortaya çıktı

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