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Başkan Erdoğan'ın asker arkadaşı konuştu: Bu ülkenin ona ihtiyacı var

Başkan Erdoğan ile birlikte 1982 yılında İstanbul Hasdal'da askerlik yapan 64 yaşındaki Ahmet Hacıahmetoğlu, Erdoğan ile olan askerlik anılarını anlattı. Hacıahmetoğlu, 'Askerde o asteğmendi. Mütevazi, çok sevilen biriydi. Bu ülkenin ona ihtiyacı var.' diye konuştu.

Sabah30 Mart 2023 Perşembe 07:53 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan'ın asker arkadaşı konuştu: Bu ülkenin ona ihtiyacı var
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Sabah, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte İstanbul'da 1982 yılında askerlik yapan Ahmet Hacıahmetoğlu'na ulaştı. Trabzon'un Of ilçesinde yaşayan Ahmet Hacıahmetoğlu, askerlik anılarını anlattı: Kabataş lisesi mezunuyum. 1981 yılında askere gittiğimde Tayyip Erdoğan ile aynı Alay'ın istihkam taburunda beraberdik. Erdoğan yakışıklı bir asteğmendi. Benim komşum olan Nuri Albayrak ile ayda bir, iki kere benim olduğum istihkam taburu subay gazinosuna yemeğe gelirdi. O zamanlar herhangi bir asteğmen olarak tanırdım. Tayyip Erdoğan 4 yıllık üniversite mezunu. Asteğmen olarak görev yapıyordu. Aksini inkar eden beni bulsun. Adam gibi adamdı. Askerde ben gazino sorumlusuydum. Tayyip Erdoğan beyefendi gibi gelir, mütevazi davranırdı. Yemeğe de bazen geç gelirdi. Ben de Tayyip bey'e 'komutanım sizi çok sevdim. Yemeğe geç gelmeyin, taze yemek yersiniz' dedim. O da kolunu omzuma koyup, 'rızkımızda ne varsa onu yeriz' dedi. Askerlik bitti, ticarete atıldık. Tayyip Erdoğan Belediye başkanı oldu. Of ilçemize geldi. Onu görünce yanına gittim. Nuri bey, Tayyip Erdoğan'a, 'bunu tanıdın mı' dedi. Tayyip bey de bana bakınca askerden hatırladı. Oturduk çay içtik, sohbet etik. Askerde de yardımseverdi, şimdi de aynı. Sonradan buraya bir cenazeye de geldi görüştük.

"Bu ülkenin ona ihtiyacı var" diyen Hacıahmetoğlu sözlerine şöyle devam etti: Bu millet her yüzyılda mutlaka büyük bir lider yetiştirmiştir. Yüzyılımızın lideri de Sayın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bunu ben demiyorum, dış güçlerin tavrından anlayabiliyoruz. Dış güçler Tayyip Erdoğan'ı neden istemiyor. Çünkü Erdoğan güçlü bir lider. Bunlar 6'lı masa değil, 6'lı kasa. Erdoğan'ın vatan, millet aşkı hiç bitmedi, bitmeyecek.

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