Kritik gelişme! 8 yıl sonra yakalandı

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Başkan Erdoğan’ın Başbakanlık ofisinde bulunan böceği yapan FETÖ'cü bilişim uzmanı yakalandı

İstanbul’da FETÖ’nün mali ayağına yönelik gerçekleştirilen operasyonda kritik bir gelişme yaşandı. Başkan Erdoğan’ın Başbakanlık ofisindeki böceği yapan bilişimci de yakalandı. Böceği Endersys’in yöneticisi ve bilişim uzmanı Yenigül’ün özel olarak tasarladığı öğrenildi.

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kayyum atanan 29 FETÖ şirketine yönelik inceleme tamamlandı. FETÖ’nün önemli finans kaynakları arasında yer alan şirketlerin ana kurucusu ve ortaklarına yönelik İstanbul, İzmir, Ankara ve Bilecik’te operasyon gerçekleştirildi, 24 kişi gözaltına alındı. Operasyonda FETÖ’nün kozmik teknik istihbarat faaliyetlerinin merkezi konumunda olan Endersys Bilişim A.Ş’nin uzmanı ve ortağı İsmail Yenigül de yakalandı. Şirket sahibi Murat Balaban ise firar etti.  
 

BİZZAT KENDİ TASARLADI 

Soruşturmada gözaltına alınan Yenigül’ün 2011’de Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde Keçiören’deki konutu ve çalışma ofisine böcek konulmasıyla bağlantılı olduğu belirlendi. İncelemede FETÖ’nün kozmik teknik istihbarat sorumlusu Yenigül’ün ele geçirilen böcekleri tasarlayan isim olduğu tespit edildi. Yenigül’ün Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde konutundaki prizden çıkan dinleme cihazlarını FETÖ’cü polislere verdiği, polislerin de böcekleri yerleştirdiği belirlendi. 

DEVLET KURUMLARINI AVUCUNA ALDI

Endersys Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet, ÖSYM, SGK, TİB, Türksat ve üniversiteler gibi önemli kurumlara iş yaptı. Ayrıca TÜBİTAK, BTK, Roketsan ve Havelsan’la da çalıştı. Bu kurumlara Linux işletim sistemleri entegrasyonu, siber güvenlik, veri loglama, toplu SMS, bilgisayar ağı yönetimi gibi stratejik hizmetler verdi. 
 
(Akşam)

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