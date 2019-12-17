Devletlerle irtibat içerisinde faaliyet gösteren paralı asker şirketlerinin artan faaliyeti de Türkiye’nin de dikkatinden kaçmamış durumda.

10 Aralık 2019 günü Bilkent Üniversitesi’nde Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında katıldığı toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğrencilerden gelen “Libya’ya asker gönderecek miyiz?” sorusu üzerine şöyle cevap vermişti:

Asker gönderme konusunda biliyorsunuz şu anda Rusya'dan bir güvenlik şirketi söz konusu. Bu şirket, oraya güvenlikçilerini göndermiş vaziyette. Eğer Libya bizden böyle bir talepte bulunursa, o zaman Libya'ya da aynı şekilde elemanlarımızı gönderebiliriz. Bunlar bizimle böyle bir güvenlik anlaşmasını imzaladıktan sonra zaten önümüzde de herhangi bir engel söz konusu değildir.

Erdoğan daha sonra katıldığı bir televizyon programında da Libya’daki özel güvenlik şirketlerinin varlığına şu sözlerle dikkat çekmişti:

Şu anda Libya'da, orayla hiçbir ilgisi, alakası olmayan, resmi bir davetin olmadığı ülkeler, buralara kendilerindeki bazı özel güvenlik güçlerini göndermişlerdir. Şu anda onlar Libya'da bu tür illegal faaliyetler gösteriyorlar. Bunların aşılması lazım.

BİR NEVİ ÖZEL ORDU

Erdoğan’ın açıklamalarından sonra Türkiye’nin Libya’ya TSK'ya bağlı düzenli birlik göndermek yerine tıpkı ABD ve Rusya’da olduğu gibi özel askeri şirketler bünyesinde paralı asker mi göndereceği sorusu akıllara geldi.

Türkiye’de hali hazırda Amerikan Blackwater ya da Rus Wagner gibi farklı ülkelere paralı asker gönderebilen bir şirket yok.

Her ne kadar özel şirket gibi kurulsalar bunun için ayrı bir yasal düzenleme çıkması gerekiyor.

Şu anki mevcut güvenlik şirketlerinin paralı asker çalıştıran yabancı özel askeri şirketlerle hiçbir ilgileri yok. Özel askeri şirketler bir nevi küçük ordular durumundalar.

“SADAT’IN PARALI ASKER STATÜSÜNDE FAALİYETİ YOK”

Konu hakkanıda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başdanışmanı olan ve Uluslararası Savunma ve Danışmanlık Şirketi’nin (SADAT) kurucusu olan Emekli Tümgeneral Adnan Tanrıverdi, Independent Türkçe'ye konuştu.

Tanrıverdi, Türkiye’de SADAT’ın kimi ülkelerin silahlı kuvvetlerine eğitim hizmeti verdiğini henüz Libya için böyle bir girişimin gelmediğini belirterek sözlerini şöyle devam ettirdi:

SADAT, danışmanlık, eğitim donatım hizmetleri veriyor. Özel askeri şirketler gibi daha doğrusu paralı asker statüsünde faaliyeti yok. Öyle bir gayreti de yok. Bu tür şirketler ABD, İngiltere, Rusya’da var. Ülkeleri dış politikalarının enstürmanı olarak bunları kullanıyor. Silahlı kuvvetlerinin olmadığı yerlerde bunlardan faydalanıyorlar. Rusya’da emekli askerlerden oluşuyor. ABD’de tamamen özel şirketler olarak faaliyet gösteriyorlar. Emekli askerler ya da kendileri asker olanlardan oluşuyor. Amerikan şirketleri yurtdışında beş milyon dolardan az iş alınca denetim dışında oluyor ama beş milyon dolardan fazla iş alırlarsa ABD Dışişleri Bakanlığı’nın kontrolüne girmeleri gerekiyor.