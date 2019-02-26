Başkan Erdoğan'ın Erzincan'daki konuşması sırasında ağlayarak dua eden yaşlı amca duygusal anlar yaşattı
AK Parti'nin Erzincan mitinginde Başkan Erdoğan'ın konuşması sırasında yaşlı bir vatandaşın ağlayarak dua ettiği anlar kameralara yansıdı.
Başkan Erdoğan'ın Başbağlar ve Hocalı katliamlarının cezasız kaldığını söylediği anlarda yaşlı bir vatandaş gözyaşlarını tutamadı.
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