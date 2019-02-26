Başkan Erdoğan'ın Erzincan'daki konuşması sırasında ağlayarak dua eden yaşlı amca duygusal anlar yaşattı AK Parti'nin Erzincan mitinginde Başkan Erdoğan'ın konuşması sırasında yaşlı bir vatandaşın ağlayarak dua ettiği anlar kameralara yansıdı.