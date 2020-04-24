İSTANBUL 14°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9687
  • EURO
    7,5253
  • ALTIN
    388.355
  • BIST100
    98929.3
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan ramazan mesajı
Güncel

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan ramazan mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ramazan-ı Şerif'in hayırlara vesile olmasını diledi.

AA24 Nisan 2020 Cuma 14:22 - Güncelleme: 24 Nisan 2020 Cuma 14:28
ABONE OL

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İçinden geçtiğimiz bu dar zamanlarda Rabb'imizin bir ferahlık kapısı olarak açtığı Ramazan-ı Şerif, tüm insanlık için hayırlara vesile olsun." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Bu sene iftar ve sahur sofralarında buluşamayacak olsak da biliyoruz ki müminler gönüllerinde daima yan yana ve Rableriyle birliktedir. Bu mübarek ayda yeryüzünü şereflendiren Kur'an nurunun insanlık ailesini kuşatmasını, bedenlere ve kalplere şifa olmasını diliyorum. Sabır, ibadet ve dualarla neşeli bayram günlerine ulaşmayı Allah'tan niyaz ediyorum."

Kelebeğe dönüşmek için yola çıktılar!

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.