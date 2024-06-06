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  • Başkan Erdoğan'ın fotoğrafını makam odasından indirmişti... Cumhuriyet Başsavcılığı DEM'li Erol için harekete geçti
Güncel

Başkan Erdoğan'ın fotoğrafını makam odasından indirmişti... Cumhuriyet Başsavcılığı DEM'li Erol için harekete geçti

Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı, DEM Partili Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan resen soruşturma başlattı.

AA6 Haziran 2024 Perşembe 16:53 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan'ın fotoğrafını makam odasından indirmişti... Cumhuriyet Başsavcılığı DEM'li Erol için harekete geçti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını makam odasından indiren Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol hakkında soruşturma başlatıldı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde DEM Parti'den belediye başkanı seçilen Mümin Erol'un mazbatasını alarak göreve başladığı gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını makam odasından indirdiği anlara ilişkin görüntüler, dün sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde yayınlandı.

Bunun üzerine Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı, Erol hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlattı.

DEM'li başkan Erdoğan'ın resmini indirdi

ALKIŞ TUTMUŞLARDI

Fotoğrafın indirilmesi sonrasında görüntüde yer almayan kalabalık grubun zılgıt ve alkışlarla destek verdiği görüntülere yansımıştı.

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