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Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Elazığ'da bir bölge riskli alan ilan edilirken, Erzincan ve Gaziantep'te bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

AA26 Mart 2020 Perşembe 08:00 - Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 08:00
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Elazığ'ın merkez ilçe Abdullah Paşa (Sürsürü) Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bölge riskli alan ilan edildi.

Söz konusu karar, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un 2'nci maddesi gereğince verildi.

Erzincan'ın merkez ilçe İnönü ve Kızılay Mahallelerinde bulunan bazı taşınmazların, bölgedeki sağlıksız ve riski yapılaşmanın çözümüne yönelik kentsel dönüşüm ve gelişim çalışmaları kapsamında Erzincan Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Karacaburç Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bazı taşınmazların da Düzbağ İçmesuyu Temini Projesi kapsamındaki Ham Su Dengeleme Deposu ve Bağlantı Hatları'nın yapımı amacıyla Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

- 8 madde ve türevi uyuşturucu madde kapsamına alındı

Cumhurbaşkanı kararı ile 8 madde ve türevi 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun hükümlerine tabi tutuldu.

Söz konusu karar ile uyuşturucu madde kapsamına alınan maddeler şöyle:

- PBPP adı ile bilinen piperazine

- Isotonitazene adı ile bilinen ethanamine

- SL-164 adı ile bilinen quinazolinone

- 1cp-LSD adı ile bilinen carboxamide

- Nitromethaqualone adı ile bilinen methylquinazolin-4one

- 2C-B isomer veya 4-Br-DM-1-PEA adı ile bilinen ethanamine

- Ro 07-4065 adı ile bilinen benzodiazepin-2-one

- 2F-viminol adı ile bilinen ethan-1-ol

Bu arada Resmi Gazete'deki bir başka kararla e-Devlet kapısının kurulması, işletilmesi ve yönetilmesi görev ve sorumluluğunun (mülga) Ulaştırma Bakanlığına verilmesi hakkındaki 24 Mart 2006 tarihli ve 2006/10316 sayılı Bakanlar Kurulu kararı da yürürlükten kaldırıldı.

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