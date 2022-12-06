İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Aralık 2022 Salı / 13 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6206
  • EURO
    19,5636
  • ALTIN
    1059.3
  • BIST100
    4957.77
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! 27 bin kişi istihdam edilecek
Güncel

Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! 27 bin kişi istihdam edilecek

Resmi Gazete'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, 2023 yılında 27 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek.

AA6 Aralık 2022 Salı 01:26 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! 27 bin kişi istihdam edilecek
ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2023 yılında uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 bin olarak tespit edildi.

1 OCAK'TAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Buna göre, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere 23 bin 585 uzman tabip, 3 bin 224 tabip, 146 ebe, 38 sağlık memuru, 3 hemşire, 1 diyetisyen, 1 diş tabibi, 1 psikolog ve 1 sağlık teknikeri sözleşmeli olarak istihdam edilecek.

Sözleşmeli tabiplerin tamamı yataklı tedavi merkezlerinde görev yapacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.