Türkiye'nin teknoloji, ekonomi, bilim, altyapı ve uzay gibi birçok alanda önemli projelere imza atan AK Parti, 8. Olağan Büyük Kongresi için hazırlıklarını tamamladı. Kongre, yarın Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Kongre süreci, 12 Ekim'de ilçe kongreleriyle başlayıp, 30 Kasım'da il kongreleriyle devam etti. 7 Şubat'ta İstanbul'da yapılan 8. Olağan İl Kongresi ile 81 ilde kongre süreci tamamlandı.

ANA SLOGAN: ADINDA AK, IŞIĞINDA İSTİKBAL

Kongrede ana slogan olarak "Adında AK, Işığında İstikbal" belirlendi ve 1607 delegenin oy kullanması bekleniyor. Ayrıca, AK Parti'nin yeni şarkısının tanıtılması ve kısa film gösterimi de kongre programında yer alacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KONGRE MESAJINA BÜYÜK İLGİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Ankara'da gerçekleştirilecek AK Parti 8'inci Olağan Büyük Kongresi hakkında dün bir paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında dikkat çeken bir videoya da yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımında kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek mesajı yağan yorumlarda "Seninleyiz Reis" ifadeleri kullanıldı.

Sosyal medyadan gelen destek mesajları şöyle;

- "Allah seni başımızdan eksik etmesin Reis'im"

- "Davan davamız, yolun yolumuzdur."

- "Allah'ın izniyle yarım kalan hiçbir hikâye olmayacak... Adında AK, Işığında İstikbal"

- "Davasına adanan bir ömür biz şahidiz Allah'ım... Seninleyiz Reis"

Ayrıca binlerce kişi, gönderinin altına AK Parti'nin ana sloganı olan "Adında AK, Işığında İstikbal" sözlerini etiketledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PAYLAŞIMINDA NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün, 23 Şubat Pazar günü(yarın) düzenlenecek AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aziz milletimizin kaderini değiştiren, Türkiye Yüzyılına emin adımlarla ilerleyen kutlu yolculuğumuzda, Allah'ın izniyle yarım kalan hiçbir hikaye olmayacak... AK Parti'mizin 8'inci Olağan Büyük Kongresi'ni inşallah 23 Şubat Pazar günü partimize yakışır bir atmosferde icra edecek, hep beraber yeni bir dönemin kapılarını açacağız. Adında AK Işığında İstikbal." ifadesini kullandı

Paylaşımında yer verdiği videoda ise Erdoğan, şunları kaydetti:

"Neferlerimizle çıktığımız bu yolculuk, bir milletin kaderini değiştiren yolculuktur. Her başarının ardında milletimiz var, neferlerimiz, gönüldaşlarımız ve teşkilatlarımız var. Her adımda AK Parti teşkilatlarımızın alın teri var. Birlikte çıktığımız bu yolda milletimizle omuz omuza yeni hedeflere yürüyoruz. AK Parti teşkilatlarımızla birlikte milletimize hizmet ettik, her adımda birlik olduk, her aşamada daha güçlü bir Türkiye inşa ettik. Bu yolculuk, bir milletin kaderini değiştiren yolculuktur. Bu yolculuk, AK Parti'nin teşkilatları ve liderliğinde, milletimizle birlikte Türkiye Yüzyılına yolculuğumuzdur. Bu yolculukta yarım kalan hiçbir hikaye olmayacak."

Erdoğan'ın, geçen yıl Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmadan "Gazze soykırımının önüne geçmek, 'Dur' demek için daha neyi bekliyorsunuz?" sözlerinin yer aldığı kesit de videoda yer aldı.

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