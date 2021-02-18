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Başkan Erdoğan'ın müjdelediği gübre ve hububat desteği üreticileri memnun etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hububat ve gübre desteklerinin iki katına çıkarıldığı açıklamasını Konya'daki üreticiler sevinçle karşıladı.

AA18 Şubat 2021 Perşembe 15:31 - Güncelleme: 18 Şubat 2021 Perşembe 15:31
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Meram Ziraat Odası Başkanı Murat Yağız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hububat ve gübredeki desteklerin iki katına çıkarıldığı açıklamasının çiftçilerde büyük motivasyona neden olduğunu söyledi.

Çiftçiler adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini ileten Yağız, "Sayın Cumhurbaşkanımız temsilcisi olduğum 245 bin çiftçiyi onurlandırdı." dedi.

Gübre fiyatlarının Türkiye'de dünya ortalamasının üzerinde olduğunu dile getiren Yağız, Tarım ve Ticaret bakanlıklarından da bu artışların önüne geçilmesi için çalışma başlatılmasını beklediklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası, buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi hububat ürünlerinde dekar başına 8 lira olan desteği, 16 liraya, organik ve organomineral gübre kullanan üreticilere ise ilave olarak dekar başına 10 lira olan destek ödemesinin, 20 liraya yükseltileceğini duyurmuştu.

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