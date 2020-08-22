Başkan Erdoğan'ın müjdesi sonrası MHP'den anlamlı paylaşım

22 Ağustos 2020 Cumartesi 07:59 - Güncelleme: 22 Ağustos 2020 Cumartesi 07:59

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eyüp Sultan Camisi'nde kıldığı Cuma namazının ardından Dolmabahçe Sarayı'na geçerek tarihi müjdeyi duyurdu. Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz rezervinin Fatih sondaj gemisi tarafından Karadeniz'de bulunduğunu ifade eden Erdoğan, "320 milar metreküp doğal gaz keşfettik, devamı gelecek" dedi. Erdoğan'ın açıklaması büyük coşku ve heyecan yaratırken, MHP'den ilk tepki geldi.

MHP'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Çırpınırdı Karadeniz" türküsüne yer verildi.

Paylaşımda, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin konuşmasından bir alıntı da kullanıldı.