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Başkan Erdoğan'ın müjdesi sonrası MHP'den anlamlı paylaşım

Başkan Erdoğan, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'deki aramaları sırasında Tuna-1 adı verilen Sakarya Gaz Sahası'nda 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfedildiğini duyurdu. Erdoğan'ın açıklamaları sonrası MHP'den anlamlı bir paylaşım geldi.

22 Ağustos 2020 Cumartesi 07:59 - Güncelleme: 22 Ağustos 2020 Cumartesi 07:59
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eyüp Sultan Camisi'nde kıldığı Cuma namazının ardından Dolmabahçe Sarayı'na geçerek tarihi müjdeyi duyurdu. Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz rezervinin Fatih sondaj gemisi tarafından Karadeniz'de bulunduğunu ifade eden Erdoğan, "320 milar metreküp doğal gaz keşfettik, devamı gelecek" dedi. Erdoğan'ın açıklaması büyük coşku ve heyecan yaratırken, MHP'den ilk tepki geldi.

MHP'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Çırpınırdı Karadeniz" türküsüne yer verildi.

Paylaşımda, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin konuşmasından bir alıntı da kullanıldı.

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