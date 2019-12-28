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Başkan Erdoğan'ın paylaştığı fotoğraf rekor kırdı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Instagram hesabından paylaşılan, yerli otomobil tanıtımında çekilen fotoğrafına beğeni yağdı. Fotoğraf 1 milyondan fazla beğeni alarak, Başkan Erdoğan'ın Instagram'da 1 milyondan fazla beğeni alan ilk fotoğrafı oldu.

28.12.2019  17:13 - Güncelleme: 28.12.2019  17:18
Türkiye’nin 60 yıldır hayalini kurduğu yerli otomobil Gebze’de yapılan bir törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tüm dünyaya tanıtıldı.
 
Tanıtımda Başkan Erdoğan'ın yerli otomobillerimizle çekilen bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaşıldı. 
 
Fotoğraf Başkan Erdoğan'ın Instagram'da 1 milyondan fazla beğeni alan ilk fotoğrafı oldu.
 
İstatiksel bilgileri twitter hesabından paylaşan Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur, "Cumhurbaşkanımızın Instagram'da 1 milyondan fazla beğeni alan ilk fotoğrafı yerli otomobilimizle birlikte paylaşılan fotoğraf oldu. Nazar değmesin." ifadelerini kullandı.
 

Türkiye'nin Otomobili''nden yeni görüntü

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