Başkan Erdoğan'ın paylaştığı fotoğraf rekor kırdı

28.12.2019 17:13 - Güncelleme: 28.12.2019 17:18

Türkiye’nin 60 yıldır hayalini kurduğu yerli otomobil Gebze’de yapılan bir törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tüm dünyaya tanıtıldı.

Tanıtımda Başkan Erdoğan'ın yerli otomobillerimizle çekilen bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaşıldı.

Fotoğraf Başkan Erdoğan'ın Instagram'da 1 milyondan fazla beğeni alan ilk fotoğrafı oldu.

İstatiksel bilgileri twitter hesabından paylaşan Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur, "Cumhurbaşkanımızın Instagram'da 1 milyondan fazla beğeni alan ilk fotoğrafı yerli otomobilimizle birlikte paylaşılan fotoğraf oldu. Nazar değmesin." ifadelerini kullandı.