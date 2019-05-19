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Başkan Erdoğan'ın S-500 teklifine Rusya'dan ilk yorum

Başkan Erdoğan’ın Rusya ile mevcut S-400 anlaşmasının ardından S-500 sistemlerini Rusya ile müşterek olarak üretmeye yönelik sözlerini değerlendiren Rus uzmanlar, Rusya’nın önceden böyle deneyime sahip olduğunu ve bu alanda iş birliğinin mümkün olduğunu belirtti.

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Rusya'dan satın alınan S-400'lerle ilgili açıklama yapan Başkan Erdoğan "S-400'den sonra bir de S-500 söz konusu. S-500'de de yine bir ortak üretim söz konusu olacak" ifadelerini kullandı.

Russia Today’e (RT) konuşan Rus askeri uzmanlar, Başkan Erdoğan, Rusya ile mevcut S-400 anlaşmasının tamamlanmasının ardından Türkiye’nin S-500 sistemlerini hem satın alıp hem de Rusya ile müşterek olarak üretmeyi düşündüğüne dair açıklamalarını değerlendirdi.

TÜRKİYE İLE ORTAK ÜRETİM MÜMKÜN

Sputnik'in haberine göre uzmanlar, daha önce Rus yetkililerin Türkiye ile bu alanda ortak üretimin mümkün olduğunu açıkladıklarına, bunun için iki ülke arasında tek bir teknik standart sisteminin oluşturulması gerektiğine dikkat çekti.

HİNDİSTAN ÖRNEĞİ

Rus askeri dergisi Arsenal Oteçestva Satış Müdürü Aleksey Leonkov, füze savunma sistemlerinin ortak üretimi alanında işbirliğinin genişletilmesinin teorik olarak mümkün olduğunu belirtti. Rusya’nın Hindistan’la buna benzer bir deneyiminin olduğunu söyleyen Leonkov, şöyle konuştu:

“Örneğin Hindistan’da tank parçaları üretimimiz mevcut. Su-30MKİ tankı üretiliyor, Hintliler tankı kendi ekipmanları ile tamamlıyor ve kendi silah sistemlerine uyumlu hale getiriyor. Yani Rusya’nın, başka ülkelerle birlikte askeri araç üretimi alanında deneyimi var.”

Türkiye’den daha önce Rusya ile 5. nesil avcı uçaklarının üretimi ile ilgili işbirliğinin mümkün olduğu yönünde açıklamalar da gelmişti.

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